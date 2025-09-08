российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Ясамальском районе Баку будут перебои в подаче газа

    Энергетика
    • 08 сентября, 2025
    • 09:41
    В Ясамальском районе Баку будут перебои в подаче газа

    Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку в связи с ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре будут перебои в подаче газа.

    Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Подача газа будет приостановлена 8 сентября с 10:00 на улицы М.Сеидова, Г.Зардаби, А.Аббасова, И.Талыблы, Н.Хикмета, З.Керимова, а также в 7-9-е скотобойни и 1-5-й Ясамальские улицы.

    Азеригаз подача газа перебои в газоснабжении Баку
