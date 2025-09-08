В Ясамальском районе Баку будут перебои в подаче газа
Энергетика
- 08 сентября, 2025
- 09:41
Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку в связи с ремонтными работами на газотранспортной инфраструктуре будут перебои в подаче газа.
Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Подача газа будет приостановлена 8 сентября с 10:00 на улицы М.Сеидова, Г.Зардаби, А.Аббасова, И.Талыблы, Н.Хикмета, З.Керимова, а также в 7-9-е скотобойни и 1-5-й Ясамальские улицы.
Последние новости
10:58
Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздникИндивидуальные
10:58
Фото
Министерство молодежи и спорта, Baku City Circuit и SportAccord подписали официальное соглашениеИндивидуальные
10:54
Токаев предлагает создать министерство ИИВ регионе
10:51
Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех АзербайджанаИндивидуальные
10:49
В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетейДругие страны
10:49
В Баку задержан подозреваемый в сбыте героинаПроисшествия
10:48
Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатовФинансы
10:40
МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожарыПроисшествия
10:35