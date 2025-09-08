Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaq
Energetika
- 08 sentyabr, 2025
- 09:19
Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yerləşən qaz xəttinin yararsız hissəsinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar sentyabrın 8-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.
Təmir-bərpa işləri aparılan müddətdə Yasamal rayonu M.Seyidov, H.Zərdabi, A.Abbasov, İ.Talıblı, N.Hikmət, Z.Kərimov küçələrinin, 7-9-cu sallaqxanaların, 1-5-ci Yasamal küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıbDigər
09:19
Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:17
"Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçirFutbol
09:14
Nazir müavini: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum səbəbindən 1,8 milyon azərbaycanlı turisti itirdikRegion
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)Maliyyə
09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)Maliyyə
09:01
Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzubFutbol
08:47
Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıbHadisə
08:37