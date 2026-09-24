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    В Ясамальском и Хазарском районах Баку ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 08:42
    В Ясамальском и Хазарском районах Баку ограничат подачу электроэнергии

    Сегодня в электрических сетях Ясамальского и Хазарского районов Баку будут проводиться ремонтные и реконструкционные работы.

    Как сообщает Report, об этом заявило ОАО "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции на территории, обслуживаемой Управлением районного энергоснабжения и продаж Ясамальского района, с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на улицах Арифа Мехдиева, Алигасгара Алекперова, Асада Ахмедова, Мурада Мирзоева, проспекте Гусейна Джавида и в части жилого массива Второй Алатавы.

    На территории Управления районного энергоснабжения и продаж Хазарского района будут заменены электрические провода на ряде двухцепных воздушных линий напряжением 6 кВ. В связи с реконструкционными работами с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет временно ограничена на отдельных участках улиц Алмаз Ильдырым, Гаджи Мамедова, Мамеда Саида Ордубади и Мирзы Алекпера Сабира в поселке Мардакян.

    ОАО Азеришыг Ясамальский район Хазарский район
    Yasamal və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
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