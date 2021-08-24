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В январе-июле в Азербайджане переработано 3,9 млн тонн нефти

В январе-июле в Азербайджане переработано 3,9 млн тонн нефти
Энергетика
24 августа 2021 г. 12:03
В январе-июле в Азербайджане переработано 3,9 млн тонн нефти

В январе-июле этого года в Азербайджане переработано 3,9 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Переработка нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 257,9 тыс. тонн.

НПЗ имени Гейдара Алиева Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) является единственным нефтеперерабатывающим комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.

В настоящее время на НПЗ, основанном в 1953 году, реализуются второй и третий этапы проекта модернизации и реконструкции.

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Версия на английском языке Azerbaijan refines nearly 4 million tons of oil 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yanvar-iyulda 3,9 milyon ton neft emal edilib

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