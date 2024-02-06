В январе доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" превысили 45 млн долларов

В январе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 45,389 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В январе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 45,389 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Из средств, поступивших в ГНФАР в прошлом месяце, на долю конденсата пришлось 15,748 млн долларов США.

В январе 2023 года ГНФАР не получал доходов с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.