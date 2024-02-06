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В январе доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" превысили 45 млн долларов 

В январе доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" превысили 45 млн долларов  В январе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 45,389 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
6 февраля 2024 г. 11:36
В январе доходы ГНФАР с месторождения Шахдениз превысили 45 млн долларов 

В январе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 45,389 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Из средств, поступивших в ГНФАР в прошлом месяце, на долю конденсата пришлось 15,748 млн долларов США.

В январе 2023 года ГНФАР не получал доходов с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

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Версия на английском языке SOFAZ earns more than $45M from Shah Deniz field in January
Версия на азербайджанском языке ARDNF yanvarda “Şahdəniz”dən 45 milyon dollardan çox gəlir əldə edib

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