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В Великобритании ввели лимит на продажу бензина

В Великобритании ввели лимит на продажу бензина Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране.
Энергетика
25 сентября 2021 г. 01:59
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина

Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд, ссылаясь на компанию.

Жители Британии в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Британии проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС страны выстроились длинные очереди.

В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.

"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", - написал Свинфорд в Twitter.

По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.

Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (3,14 ман), АИ-98- 1,37 фунта (3,18 ман), дизельное топливо - 1,37 фунта.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada benzin satışına limit qoyulub

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