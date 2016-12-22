В Варшаве прошло заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Варшаве прошло VII заседание азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Польше, делегация Азербайджана во главе с министром энергетики Натигом Алиевым 18-21 декабря побывала с визитом в Польше для участия на заседании.

Перед церемонией открытия заседания состоялась встреча между сопредседателями комиссии – министром Натигом Алиевым и вице-премьером Польши, министром развития и финансов Матеушом Моравецким, на которой стороны обсудили нынешнее состояние экономических связей между странами и перспективы развития.

В своем выступлении на пленарном заседании Комиссии Н.Алиев рассказал об экономическом потенциале, сельском хозяйстве, природных и географических условиях Азербайджана, туристических возможностях, приоритетах развития ненефтяного сектора, привлечении иностранных инвестиций, мерах по развитию предпринимательства, нефтехимической промышленности, технологических парках, международных проектах, в которых принимает участие Азербайджан.

В заключение встречи сопредседатели подписали итоговый протокол.

На бизнес-встречах, состоявшихся после заседания, Н.Алиев подчеркнул, что Азербайджан открыт для иностранных инвестиций, и польские компании могут вложиться в ряд проектов и отраслей. Он пригласил польские компании в Азербайджан.

Министр энергетики Азербайджана также провел двусторонние встречи с некоторыми официальными лицами Польши. На встречах принял участие посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов.