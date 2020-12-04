В управлениях и предприятиях SOCAR почтили память шехидов Отечественной войны

Сегодня в управлениях и предприятиях SOCAR состоялась церемония, посвященная дню памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны

Сегодня в управлениях и предприятиях SOCAR состоялась церемония, посвященная дню памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, почтили в 12:00 минутой молчания.

В Отечественной войне погибло 2 783 военнослужащих Вооруженных cил. Среди них ведутся работы по идентификации 103 военнослужащих с помощью анализа ДНК. Считаются пропавшими без вести более 100 военнослужащих. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует скорейшее исцеление раненым!