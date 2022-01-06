В турецкой "дочке" SOCAR произведены кадровые изменения

В SOCAR Turkey, турецкой дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведены кадровые изменения.

В SOCAR Turkey, турецкой дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведены кадровые изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, Фуад Ибрагимов назначен руководителем бизнес-подразделения природного газа, предоставляющего услуги по распределению природного газа под брендами Bursagaz и Kayserigaz.

Отметим, что Ф.Ибрагимов, начал трудовую деятельность в Турции в 2003 году. Ибрагимов работал в Турции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах в сферах торговли, стратегии, развития бизнеса и инвестиций. В 2017 году начал работу в SOCAR Turkey в качестве директора нефтехимической бизнес-группы, трудился на различных руководящих должностях в бизнес-подразделении нефтепереработки и нефтехимии и корпоративном центре.

На новой должности Ибрагимов будет отвечать за управление компаниями Bursagaz, Kayserigaz и SOCAR Energy Trading, действующими при соответствующем подразделении.