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В турецкой "дочке" SOCAR произведены кадровые изменения

В турецкой "дочке" SOCAR произведены кадровые изменения В SOCAR Turkey, турецкой дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведены кадровые изменения.
Энергетика
6 января 2022 г. 12:19
В турецкой дочке SOCAR произведены кадровые изменения

В SOCAR Turkey, турецкой дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), произведены кадровые изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, Фуад Ибрагимов назначен руководителем бизнес-подразделения природного газа, предоставляющего услуги по распределению природного газа под брендами Bursagaz и Kayserigaz.

Отметим, что Ф.Ибрагимов, начал трудовую деятельность в Турции в 2003 году. Ибрагимов работал в Турции, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах в сферах торговли, стратегии, развития бизнеса и инвестиций. В 2017 году начал работу в SOCAR Turkey в качестве директора нефтехимической бизнес-группы, трудился на различных руководящих должностях в бизнес-подразделении нефтепереработки и нефтехимии и корпоративном центре.

На новой должности Ибрагимов будет отвечать за управление компаниями Bursagaz, Kayserigaz и SOCAR Energy Trading, действующими при соответствующем подразделении.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Türkiyədəki törəmə şirkətində yeni kadr təyinatı olub

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