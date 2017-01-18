В Турцию поставлено 44 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ С начала разработки и по 1 января 2017 года с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 78,4 млрд кубометров газа и 19,6 млн тонн конденсата.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в интервью газете “Республика”.

Он отметил, что по состоянию на 1 января 5,9 млрд кубометров газа транспортировано по Южно-Кавказскому трубопроводу в Грузию, 43,8 млрд кубометров - в Турцию.

"В настоящее время среднесуточный объем добычи с 8 действующих скважин на месторождении "Шахдениз" составляет 29,5 млн кубометров природного газа и 6,5 тыс. тонн конденсата. На данный момент в Грузию поставляется ежесуточно 4 млн, в Турцию - 18,5 млн кубометров газа", - сообщил Х. Юсифзаде.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года по трубопроводу осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).