В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

В трех столичных районах сегодня ожидаются перебои с газоснабжением

Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз" ГНКАР, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре.

С 26 сентября, начиная с 10:00 и до завершения работ, будет приостановлена подача газа от измерительного узла "Микрорайон" и газораспределительной станции "Дуванны".

На этот период перебои в газоснабжении коснутся улиц Рашида Мамедова, Асифа Магеррамова, Мир Джалала, 20 Января, Гусейна Сеидзаде, Гейдара Алиева и Московского проспекта в Насиминском районе. Ограничения также затронут поселок Гобустан Гарадагского района и жилой комплекс "Main" в Ясамальском районе.