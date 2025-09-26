Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    • 26 сентября, 2025
    • 09:52
    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    В трех столичных районах сегодня ожидаются перебои с газоснабжением

    Как сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз" ГНКАР, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре.

    С 26 сентября, начиная с 10:00 и до завершения работ, будет приостановлена подача газа от измерительного узла "Микрорайон" и газораспределительной станции "Дуванны".

    На этот период перебои в газоснабжении коснутся улиц Рашида Мамедова, Асифа Магеррамова, Мир Джалала, 20 Января, Гусейна Сеидзаде, Гейдара Алиева и Московского проспекта в Насиминском районе. Ограничения также затронут поселок Гобустан Гарадагского района и жилой комплекс "Main" в Ясамальском районе.

    газоснабжение Баку перебои
    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Последние новости

    10:07

    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Бизнес
    10:03

    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    10:02

    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Происшествия
    09:58

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    09:56

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    09:52

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    09:45

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    09:35

    Цена на азербайджанскую нефть слегка выросла

    Энергетика
    09:33

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    Лента новостей