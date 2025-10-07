Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 07 октября, 2025
    • 09:06
    В трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    С 10:00 сегодня ожидаются перебои в газоснабжении трех районов Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" компании SOCAR, это связано с проведением технических работ.

    В частности, запланированы работы по подключению новопроложенной газовой линии среднего давления к существующей сети, установке защитного выпускного клапана на газопроводе и устранению утечки газа.

    В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение линий, питающих поселки Маштага и Амирджан, а также газопровода, расположенного на территории "Ганлы гёль".

    До завершения работ перебои с подачей газа будут наблюдаться: в поселке Амирджан Сураханского района - на улицах А. Рзаева, М. Мустафаева и С. Бахлулзаде; в поселке Маштага Сабунчинского района - на улицах Шефаи, Ханлар, Зардаби и Мехди Гусейна; в Ясамальском районе - на улицах 7-я Алатава, У. Акберова и Д.Буньятзаде.

    Газоснабжение будет восстановлено по завершении ремонтных работ.

