В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку во вторник, 24 ноября, будут локальные перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.

"На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и "Ени массив" в поселке Бильгях, жилых массивах "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в поселке Сангачал, а также поселке Гарачухур", - отметили в ПО.