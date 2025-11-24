В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа
Энергетика
- 24 ноября, 2025
- 22:53
В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку во вторник, 24 ноября, будут локальные перебои в подаче газа.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.
"На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и "Ени массив" в поселке Бильгях, жилых массивах "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в поселке Сангачал, а также поселке Гарачухур", - отметили в ПО.
