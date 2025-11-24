Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

    Энергетика
    • 24 ноября, 2025
    • 22:53
    В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку во вторник, 24 ноября, будут локальные перебои в подаче газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.

    "На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и "Ени массив" в поселке Бильгях, жилых массивах "Йол эвляри" и "Баг эвляри" в поселке Сангачал, а также поселке Гарачухур", - отметили в ПО.

    перебои в газоснабжении ПО "Азеригаз" Баку ремонтные работы
    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

