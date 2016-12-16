В TANAP будет привлечено около 4 млрд. долларов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются переговоры с банками для привлечения финансовых средств на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Пока, по неточным данным, на проект предусмотрено привлечение около 4 млрд. манатов.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Анадолу заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Президент SOCAR отметил, что после завершения реализации проектов объем инвестиций SOCAR в Турцию превысит 18 миллиардов долларов. Р.Абдуллаев добавил, что SOCAR надеется на Турцию и ее экономику, вложенные инвестиции являются самым большим доказательством этого доверия: "Мы верим, что благодаря глубоким традициям государственности, крепкому понятию демократии и стремительно растущей экономике Турция займет место среди ведущих стран мира. Мы наблюдали большую поддержку и заинтересованность со стороны Турции к нашим инвестициям. Я всем сердцем верю, что это сотрудничество укрепится и будет продолжено в будущем, основываясь на понятии "один народ - два государства"".

Рассказывая о ходе работ на нефтеперерабатывающем заводе STAR, Р.Абдуллаев отметил, что до сегодняшнего дня было потрачено 3,7 млрд. долларов, завершено 80% работ, завод приступит к производству в 2018 году: "После обеспечения необходимой инфраструктуры для установки механики и оборудования с декабря 2015 года началась транспортировка тяжелого оборудования, которая завершилась к середине 2016 года. В последние месяцы текущего года и за 2017 год будут продолжены работы по подготовке складов, монтажу машин и оборудования. По прогнозам, в 2018 году завод STAR будет сдан в эксплуатацию. После завершения реализации проектов объем инвестиций SOCAR в Турцию превысит 18 миллиардов долларов".

Президент SOCAR рассказал также и о TANAP: "В целях продолжения иностранного финансирования для TANAP ведутся переговоры с зарубежными банками. Прогнозируем привлечь к проекту около 4 млрд. долларов. Для финансирования проекта продолжаются переговоры с Международным банком реконструкции и развития, Многосторонним инвестиционным гарантийным агентством, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Азербайджанское государство намерено направить в SOCAR Turkey 8% из 58%-ной доли компании "Южный газовый коридор"".

Р.Абдуллаев подчеркнул, что SOCAR стремится стать основным участником этого проекта, играющего важную роль в энергоснабжении Турции и Европы.