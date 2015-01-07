SOCAR завершил ремонт магистральных газопроводов в связи с резким похолоданием

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Учитывая прогнозы синоптиков об ожидающемся резком похолодании 7 января, с 10:00 Управление "Газ Ихрадж" ("Газ Экспорт") привлекло дополнительные силы для ускорения ремонтных работ, проводимых в соответствии с графиком на некоторых участках магистральных газопроводов. В результате усердной работы ремонт был завершен в предусмотренные сроки.

Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

По информации, до вечера газоснабжение всех районов было восстановлено. В настоящее время ограничения в подаче газа полностью устранены в хызинских селах Яшма и Гилязи, гаджигабульских селах Гаджихатамли, Кюрдмаши, Ашуг Байрам и Гараколлу, евлахских селах Кевяр-1, Малбинеси, Гоюнбинеси, Коланы, Гаджимахмудлу и Гузанлы.