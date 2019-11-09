В связи с ремонтом на некоторых улицах Хатаинского района Баку перебои с подачей газа

9 ноября в рамках работ по укладке асфальта на улице Закира Юсифова в Хатаинском районе Баку производственное объединение "Азеригаз" проводит на этой улице работы по замене старой трубы новой.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ПО "Азеригаз", в связи с этим получено согласие Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Одновременный процесс замены трубы и ремонта дороги позволит сохранить новое асфальтовое покрытие, отпадет надобность в проведении повторных земляных работ.

В ходе работ пролегающая под землей вдоль дороги стальная труба диаметром 325 мм будет заменена на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм. Во время работ, которые стартовали около 09:00 утра, временно (примерно 4 часа) будут наблюдаться перебои в подаче природного газа группе абонентов в поселке НПЗ, улицах Рашада Багирова, Явера Алиева, Ашига Гурбана, Сулеймана Ахмедова, Ильгара Хабибова в Хатаинском районе.