В связи с падением цены на нефть госбюджет России ежегодно будет терять 180 млрд. долларов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Потери госбюджета России от падения цен на нефть до 50 долларов за баррель составят 180 млрд. долларов США ежегодно. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил директор департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов России Максим Орешкин.

"Цены на нефть с уровня 110 долларов за баррель опустились сейчас где-то примерно до 50 долларов за баррель. Так, вот это 60-долларовое снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на объемы российского экспорта в 180 млрд. долларов в год", - сказал он в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.