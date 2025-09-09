В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам
Энергетика
- 09 сентября, 2025
- 09:36
В Сумгайыте сегодня с 11:00 ограничат подачу газа в 15-м и 36-м микрорайонах из-за ремонтных работ.
Об этом сообщили Report в сумгайытском управлении "Азеригаз".
Ограничения затронут около 1200 абонентов. Газоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
