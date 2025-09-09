ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 09:36
    В Сумгайыте сегодня с 11:00 ограничат подачу газа в 15-м и 36-м микрорайонах из-за ремонтных работ.

    Об этом сообщили Report в сумгайытском управлении "Азеригаз".

    Ограничения затронут около 1200 абонентов. Газоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

    Sumqayıtda 1200 abonentin qazı kəsiləcək

