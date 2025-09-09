В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

В Сумгайыте сегодня с 11:00 ограничат подачу газа в 15-м и 36-м микрорайонах из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили Report в сумгайытском управлении "Азеригаз".

Ограничения затронут около 1200 абонентов. Газоснабжение будет восстановлено после завершения работ.