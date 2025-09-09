Sumqayıtda 1200 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 09 sentyabr, 2025
- 09:23
Sumqayıtın bəzi ərazilərində qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, sentyabrın 9-da saat 11:00-dan etibarən, balans qovşaqlarında aparılan yenidənqurma işləri və tənzimləyici şkafın ləğv edilməsi ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərinin 15-ci və 36-cı məhəllələrində qaz təchizatında məhdudiyyətlər olacaq.
İşlər tamamlanana qədər ümumilikdə 1200 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Son xəbərlər
09:52
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
09:47
NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
09:43
Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edibDigər ölkələr
09:41
Foto
ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olubEnergetika
09:37
Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
09:35
Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
09:35
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilibFutbol
09:29
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötübEnergetika
09:28