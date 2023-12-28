В структуре SOCAR учреждена компания SOCAR Green

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компания Азербайджана (SOCAR) на очередном заседании одобрил учреждение ООО SOCAR Green.
Как сообщили Report в SOCAR, в рамках задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", утверждено создание ООО SOCAR Green в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей Государственной нефтяной компании Азербайджана по декарбонизации.
Основными направлениями деятельности компании определены реализация таких проектов, как возобновляемая энергетика, производство "зеленого" водорода, утилизация и хранение углерода, оказание содействия в подготовке стратегических дорожных карт по снижению выбросов углерода по всей стране. При этом новая компания будет изучать международный опыт в названных областях и внедрять его в нашей стране.