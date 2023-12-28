В структуре SOCAR учреждена компания SOCAR Green

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компания Азербайджана (SOCAR) на очередном заседании одобрил учреждение ООО SOCAR Green.

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компания Азербайджана (SOCAR) на очередном заседании одобрил учреждение ООО SOCAR Green.

Как сообщили Report в SOCAR, в рамках задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира", утверждено создание ООО SOCAR Green в целях развития возобновляемых источников энергии в стране, а также достижения целей Государственной нефтяной компании Азербайджана по декарбонизации.

Основными направлениями деятельности компании определены реализация таких проектов, как возобновляемая энергетика, производство "зеленого" водорода, утилизация и хранение углерода, оказание содействия в подготовке стратегических дорожных карт по снижению выбросов углерода по всей стране. При этом новая компания будет изучать международный опыт в названных областях и внедрять его в нашей стране.