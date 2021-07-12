В строительстве IGB решена одна из крупнейших технических проблем

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), призванного поставлять азербайджанский газ в Европу, идет по графику в соответствии с согласованными сроками.

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), призванного поставлять азербайджанский газ в Европу, идет по графику в соответствии с согласованными сроками.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IGB, об этом сказала руководитель проекта IGB по Болгарии Теодора Георгиева в ходе круглого стола, организованного в Софии в рамках бизнес-форума "Инициатива трех морей" под эгидой президента Румена Радева.

По ее словам, только что успешно завершен один из двух самых сложных этапов - прокладка трубопровода под рекой Марица возле Димитровграда.

Теодора Георгиева подчеркнула важную роль, которую IGB может сыграть в переходе Болгарии к более экологичным и устойчивым решениям в области энергетики: "ЕС ставит высокие цели для зеленой экономики и достижения нулевого углеродного следа, и, несомненно, наступит переходный период, в течение которого будут постепенно внедряться новые экономически рациональные решения в этом направлении. Разумным и эффективным решением был бы перевод угольных тепловых электростанций в стране на природный газ. Это также обеспечит синергию с трубопроводом IGB. Такие преобразование значительно сократит выбросы углекислого газа и оптимизирует расходы этих компаний, что неизбежно окажет положительное влияние на потребителей энергии в стране. Эта модель приблизит Болгарию к общим целям ЕС и поможет нам сделать первые шаги на пути к использованию водорода и полной декарбонизации. Для нашей страны чрезвычайно важно иметь четкий специальный план по переходу к зеленой экономике".

По ее словам, строительные работы IGB продвигаются стабильными темпами, и ожидается, что инфраструктура будет готова к концу 2021 года: "Более 100 км трубопровода уложены в траншею, осталось выполнить сварочные работы на 25 км. Также успешно завершена прокладка соединительной линии под рекой Марица в районе Димитровграда"

"Это была одна из самых больших технических проблем в проекте, в первую очередь из-за сложного геологического строения русла реки. Весь процесс занял в общей сложности 28 дней, а заключительный этап - прокладка всего участка трубопровода - занял более 10 часов непрерывной работы", - отметила Георгиева.