В США выросла суточная добыча нефти

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Добыча нефти в США за неделю, закончившуюся 20 января, увеличилась на 0,19%, или на 17 тыс. баррелей в сутки, до 8,961 млн баррелей в сутки. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, таковы данные Управления энергетической информации Минэнерго страны.

Коммерческие запасы нефти в США за этот период увеличились на 2,84 млн баррелей. Аналитики ждали, что запасы вырастут на 1,466 млн баррелей. Запасы бензина в США взлетели на 6,796 млн баррелей против прогнозируемых 0,9 млн баррелей, дистилляты выросли на 0,55 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,55 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что, хотя сразу после опубликования данных цена на нефть марки Brent снизилась до 54,75 доллара/баррель, однако потом вновь превысила отметку в 55 долларов/баррель: "В первом квартале цены, скорее всего, сохранятся в диапазоне 50-60 долларов/баррель. Факторы сокращения нефтедобычи ОПЕК и роста запасов нефти в США компенсируют друг друга и стабилизируют цены на нефть".