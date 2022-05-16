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В США добыча сланцевой нефти в июне вырастет на 1,7%

В США добыча сланцевой нефти в июне вырастет на 1,7% Рост добычи сланцевой нефти в США в июне 2022 года по отношению к маю составит 142 тыс. баррелей (1,7%), ее доведут до 8,761 млн баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
16 мая 2022 г. 22:51
В США добыча сланцевой нефти в июне вырастет на 1,7%

Рост добычи сланцевой нефти в США в июне 2022 года по отношению к маю составит 142 тыс. баррелей (1,7%), ее доведут до 8,761 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в мае оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,619 млн б/с против оценки в 8,649 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 88 тыс. баррелей, до 5,219 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 27 тыс. баррелей ожидается в формации Игл-Форд - до 1,176 млн б/с.

В Баккеновской формации рост добычи составит 17 тыс. баррелей, ожидается 1,189 млн б/с, в Найобрарской формации прогнозируют в 3 тыс. баррелей, до 630 тыс. б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 4 тыс. баррелей по сравнению с майскими значениями, до 395 тыс. б/с, в формации Аппалачи - на 3 тыс. барелей, до 117 тыс. б/с. В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатели останутся на прежнем уровне - 35 тыс. б/с.

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