В США цена на нефть ушла в минус

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) в понедельник впервые достигла отрицательных значений на торгах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 14:24 по местному времени (22:24 по бакинскому времени) цена поставок энергоносителя в мае оказалась на отметке минус 13,98 долларов США. Снижение оценивается в 176,52%.

Как отмечает телеканал CNBC, стоимость нефти WTI никогда в истории США не достигала отрицательных значений. Одной из главных причин этого считаются опасения, что в США в краткосрочной перспективе не хватит хранилищ для данного энергоносителя. Вместе с тем стоимость поставок WTI в июне колеблется на уровне 20 долларов США.

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется в отрицательных значениях, следует из данных торговой площадки на 22:50 по бакинскому времени.

В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI достигала минус 40,32 долларов США за баррель.

В свою очередь, цена июньского фьючерса WTI опустилась до 20,85 долларов США за баррель.