В составе Наблюдательного совета SOCAR произошли изменения
Энергетика
- 08 апреля, 2026
- 14:07
Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 23 января 2021 года об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Report, глава государства подписал новое распоряжение.
Согласно распоряжению, член НС - экс-заместитель министра финансов Азер Байрамов заменен первым заместителем министра Анаром Керимовым.
