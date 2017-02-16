В SOCAR Turkey и STAR произошли новые назначения

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В дочерней структуре Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции - компании SOCAR Turkey Energy и нефтеперерабатывающем заводе STAR в Измире произошли новые назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Ибрагим Палаз назначен советником председателя правления SOCAR Turkey.

В свою очередь, гендиректором Star Rafineri A.Ş стал Месут Илтер.

Отметим, что М. Илтер занимал различные должности во многих компаниях. До нынешнего назначения он являлся заместителем гендиректора по техническим вопросам компании Tüpraş.

И. Палаз, помимо академической деятельности, работал в таких компаниях, как Amoco, Halliburton, Universal Pegasus, BOTAŞ в Турции и различных странах мира. Он имеет более 30 лет опыта работы в энергетическом секторе. В 2010-2012 годах И. Палаз занимал пост главного советника по нефти и природному газу министра энергетики и природных ресурсов.