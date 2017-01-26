В SOCAR прошла встреча с представителем UNDP

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча вице-президента по экологии Рафиги Гусейнзаде с представителем бакинского офиса Программы развития ООН (UNDP) Алессандро Фракасетти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи дана информация о совместном проекте "Национальный план действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA), который реализуется с 26 февраля 2015 года, предложено увеличить мощность альтернативных источников энергии, установленных в рамках указанного проекта в Центре по переработке отходов. Помимо этого, достигнута договоренность о разработке предложений по сокращению сжигания попутных газов низкого давления в целях привлечения гранта Фонда Зеленого климата (GCF).

Очередная встреча руководящего комитета назначена на февраль.