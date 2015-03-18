​В SOCAR прошла встреча с делегацией Судана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде принял делегацию Судана во главе с министром иностранных дел этой страны Али Ахмедом Карти.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Поприветствовавший гостей Х.Юсифзаде отметил важную роль подобных визитов в углублении и расширении двухсторонних связей между Азербайджаном и Суданом.

В свою очередь, министр иностранных дел Судана Али Ахмед Карти заявил о богатых природных ресурсах своей страны, готовности сотрудничества с Азербайджаном в области их разработки, заинтересованности экспертов и специалистов SOCAR в обмене опытом с Суданом в этой области. Али Ахмед Карти также отметил о желании своей страны изучить богатый опыт Азербайджана в области нефтедобычи и экспорта.

На встрече было отмечено о наличии широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества и проведены обсуждения по интересующим стороны вопросам.