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    ​В SOCAR прошла встреча с делегацией Судана

    Глава МИД Судана отметил о желании своей страны изучить богатый опыт Азербайджана в области нефтедобычи и экспорта

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде принял делегацию Судана во главе с министром иностранных дел этой страны Али Ахмедом Карти.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

    Поприветствовавший гостей Х.Юсифзаде отметил важную роль подобных визитов в углублении и расширении двухсторонних связей между Азербайджаном и Суданом.

    В свою очередь, министр иностранных дел Судана Али Ахмед Карти заявил о богатых природных ресурсах своей страны, готовности сотрудничества с Азербайджаном в области их разработки, заинтересованности экспертов и специалистов SOCAR в обмене опытом с Суданом в этой области. Али Ахмед Карти также отметил о желании своей страны изучить богатый опыт Азербайджана в области нефтедобычи и экспорта.

    На встрече было отмечено о наличии широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества и проведены обсуждения по интересующим стороны вопросам.  

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