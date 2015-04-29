В SOCAR прошла встреча с бельгийской делегацией

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с госсекретарем по внешней торговле Бельгии, бывшим заместителем премьер-министра и бывшим министром обороны Питером де Кремом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Р.Абдуллаев проинформировал гостей о направлениях деятельности SOCAR, значимости осуществляемых в пределах страны и за рубежом проектов, роли Южного газового коридора в энергобезопасности Европы.

В свою очередь, госсекретарь Бельгии заявил, что располагает информацией об осуществляемых SOCAR в регионах проектах, и поддерживает деятельность компании в этом направлении.

Присутствующие представители бельгийских компаний выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в сфере энергетики, а также выдвинули собственные предложения.

Президент SOCAR заявил о существовании в Азербайджане благоприятной атмосферы для сотрудничества, рассказал об осуществляемых с участием иностранных инвестиций проектах, в том числе о Сумгайытском химическом технопарке. Р.Абдуллаев пригласил бельгийские компании принять участие в тендерах, объявленных в связи с проектами SOCAR.

На встрече обсудили также представляющие взаимный интерес вопросы.