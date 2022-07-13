В SOCAR Petroleum прокомментировали изменение цен на бензин

В настоящее время лишь 9% от потребляемого в стране бензина приходится на долю бензина марок премиум Aİ-95 и супер Aİ-98.

В настоящее время лишь 9% от потребляемого в стране бензина приходится на долю бензина марок премиум Aİ-95 и супер Aİ-98.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.

По его словам, изменились цены на бензин марок премиум Aİ-95 и супер Aİ-98, ввозимые в Азербайджан из-за рубежа: "Согласно изменению, в ночь с 12 на 13 июля текущего года бензин марки премиум Aİ-95 начал предлагаться по цене 2,00 АЗН, марки супер Aİ-98 – 2,30 АЗН".

У.Габиббейли отметил, что это изменение цен в основном обусловлено резким подорожанием нефти с прошлого года, а также значительным ростом транспортных расходов на фоне инфляции в мире.