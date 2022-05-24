В Шуше пройдет сессия Бакинского энергетического форума

Грандиозное завершение Бакинского энергетического форума состоится на освобожденных территориях, в Карабахе. А 4 июня в Шуше пройдет сессия с участниками форума.

Грандиозное завершение Бакинского энергетического форума состоится на освобожденных территориях, в Карабахе. А 4 июня в Шуше пройдет сессия с участниками форума.

Как сообщает Report, первые два дня форума - 2 и 3 июня - пройдут в Бакинском конгресс центре.

На мероприятии будут обсуждаться глобальные энергетические перспективы, карта возможностей разведки и добычи в Каспийском регионе, финансирование перехода на зеленую энергетику и ряд других актуальных тем.

В этом году в форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран. Программа форума включает 25 тем 50 докладчиков. Пленарное заседание посвящено теме ”Новые возможности и проблемы в меняющемся мире в период энергетического перехода".