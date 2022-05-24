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В Шуше пройдет сессия Бакинского энергетического форума

В Шуше пройдет сессия Бакинского энергетического форума Грандиозное завершение Бакинского энергетического форума состоится на освобожденных территориях, в Карабахе. А 4 июня в Шуше пройдет сессия с участниками форума.
Энергетика
24 мая 2022 г. 12:11
В Шуше пройдет сессия Бакинского энергетического форума

Грандиозное завершение Бакинского энергетического форума состоится на освобожденных территориях, в Карабахе. А 4 июня в Шуше пройдет сессия с участниками форума.

Как сообщает Report, первые два дня форума - 2 и 3 июня - пройдут в Бакинском конгресс центре.

На мероприятии будут обсуждаться глобальные энергетические перспективы, карта возможностей разведки и добычи в Каспийском регионе, финансирование перехода на зеленую энергетику и ряд других актуальных тем.

В этом году в форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 стран. Программа форума включает 25 тем 50 докладчиков. Пленарное заседание посвящено теме ”Новые возможности и проблемы в меняющемся мире в период энергетического перехода".

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Версия на английском языке Shusha to host session of Baku Energy Forum
Версия на азербайджанском языке Bakı Enerji Forumunun bir ssessiyası Şuşada keçiriləcək

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