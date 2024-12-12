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В Шеки и ряде сел района временно ограничат газоснабжение

В Шеки и ряде сел района временно ограничат газоснабжение В некоторых районах будет временно приостановлена подача газа.
Энергетика
12 декабря 2024 г. 19:52
В Шеки и ряде сел района временно ограничат газоснабжение

В некоторых районах Баку и Шекинского района в пятницу будет временно ограничена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Сообщается, что для устранения подземной утечки газа, обнаруженной на газопроводе среднего давления "Дигях-Бильгях", планируется приостановка подачи газа 13 декабря с 10:00.

Также планируется приостановка подачи газа с ГРП "Шеки" 13 декабря с 09:30 и до завершения работ с целью подключения новой газовой линии на проспекте М.А.Расулзаде в Шекинском районе.

"На период приостановки газоснабжения будет временно прекращена подача газа в поселок Пиршаги Сабунчинского района Баку, в жилой массив "Ляиш баглары" и территорию 2-го Совхоза, город Шеки и села Индже, Гохмуг, Охуд Шекинского района", - подчеркивается в сообщении общества.

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