В Шеки и ряде сел района временно ограничат газоснабжение

В некоторых районах будет временно приостановлена подача газа.

В некоторых районах Баку и Шекинского района в пятницу будет временно ограничена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Сообщается, что для устранения подземной утечки газа, обнаруженной на газопроводе среднего давления "Дигях-Бильгях", планируется приостановка подачи газа 13 декабря с 10:00.

Также планируется приостановка подачи газа с ГРП "Шеки" 13 декабря с 09:30 и до завершения работ с целью подключения новой газовой линии на проспекте М.А.Расулзаде в Шекинском районе.

"На период приостановки газоснабжения будет временно прекращена подача газа в поселок Пиршаги Сабунчинского района Баку, в жилой массив "Ляиш баглары" и территорию 2-го Совхоза, город Шеки и села Индже, Гохмуг, Охуд Шекинского района", - подчеркивается в сообщении общества.