На "Шахдениз" восстановлена добыча газа

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Вчера вечером компания BP-Azerbaijan восстановила газодобычу на месторождении "Шахдениз", расположенного в азербайджанской секторе.

Как сообщает Report, в заявлении Reuters пресс-секретарь BP-Azerbaijan Тамам Баятлы отметила: "Уже с прошлой ночи мы восстановили добычу газа с платформы в месторождении "Шахдениз". Ее разработка в полной мощности будет осуществляться поэтапно".

Т.Баятлы подчеркнула, что работы закончились раньше намеченного срока: "Профилактические работы завершились раньше установленного срока. Наряду с этим, испытательный процесс также завершился удачно, после чего восстановлена газодобыча".

Напомним, что в связи с профилактическими работами на платформе со 2 августа добыча газа на "Шахдениз" была приостановлена.