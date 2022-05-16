В село Агалы и Зангиланский международный аэропорт прокладывается 35-киловольтная кабельная линия

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Агалы Зангиланского района и строящий Зангиланский международный аэропорт прокладывается 35-киловольтная изолированная кабельная линия.

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Агалы Зангиланского района и строящийся Зангиланский международный аэропорт прокладывается 35-киловольтная изолированная кабельная линия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе "Азеришыг".

Охранная зона 35-киловольтных изолированных линий нового типа составляет 3-6 метров, что до 6-10 раз меньше по сравнению с существующими линиями. В то время, как потери в действующих проводах составляют 9-12 процентов, в изоляционных кабелях современного типа потери не превышают 3,5–4 процента. Кроме того, расходы на содержание сетей сокращаются со 100 до 30 процентов, а ежегодные расходы товаров и материалов - со 100 до 25 процентов. Количество и сроки аварийных отключений в изолированных кабелях почти на 60 процентов меньше, чем в действующих линиях.

С применением новых кабельных линий в разы возрастает безопасность находящихся непосредственно под высоковольтными линиями или вблизи них населенных пунктов и посевных площадей. Кроме того, обеспечивается безопасность деятельности людей, устраняется воздействие природных явлений на линии электропередачи.

Использование 35-киловольтных изолированных кабельных линий нового типа позволяет в целом приблизить показатели устойчивости, надежности и эффективности энергосистемы страны к международным стандартам.

Кроме того, возможность прокладки кабельных линий данного типа в любой среде, в том числе под землей, под водой и по воздуху, облегчая эксплуатацию 35/0,4-киловольтных инновационных распределительных сетей, установленных на освобожденных от оккупации территориях, также в полной мере обеспечит их бесперебойную деятельность.