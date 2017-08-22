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    В Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителей компаний "Газпром" и "Роснефть" с президентом SOCAR

    На встрече обсуждено расширение сотрудничества

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ 21 августа президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером, а затем с генеральным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимного сотрудничества между компаниями SOCAR, "Газпром" и "Роснефть", состоялся обмен мнениями.

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