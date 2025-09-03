Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 16:05
    В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа

    В Сальяне 4 сентября ожидаются перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Причиной ограничений в подаче газа станут испытательные работы, которые будут начнутся с 09:30 четверга.

    В этой связи будет приостановлено газоснабжение центральной части города Сальян, что затронет 3981 абонента.

    Сальянский район Азеригаз газоснабжение перебои
    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Лента новостей