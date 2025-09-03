В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа
Энергетика
- 03 сентября, 2025
- 16:05
В Сальяне 4 сентября ожидаются перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Причиной ограничений в подаче газа станут испытательные работы, которые будут начнутся с 09:30 четверга.
В этой связи будет приостановлено газоснабжение центральной части города Сальян, что затронет 3981 абонента.
