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В России цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум

В России цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум Биржевая цена бензина марки Аи-95 по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей (1 402 маната) за тонну, обновив исторический максимум.
Энергетика
22 сентября 2021 г. 17:22
В России цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина марки Аи-95 по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей (1 402 маната) за тонну, обновив исторический максимум.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Последний рекорд был зафиксирован 22 июля. Тогда стоимость бензина Аи-95 достигла 60,03 тыс. рублей (1 399 манатов) за тонну. Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,2%.

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Версия на английском языке Price of AI-95 gasoline hits new record in Russia 
Версия на азербайджанском языке Rusiyada "Aİ-95" markalı benzinin birja qiyməti növbəti rekord həddə çatıb

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