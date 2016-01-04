В "Роснефти" ожидают восстановления цен на нефть через год

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут восстановиться во второй половине 2017 года, если на рынке возникнет дефицит сырья и начнут работать фундаментальные факторы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, заявил вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"2016 год может и не стать поворотным для рынка нефти, а может стать. Наш корпоративный прогноз: если фундаментальные факторы будут действовать, то мы ожидаем восстановления нефтяных цен во второй половине 2017 года. Фундаментальные факторы начнут действовать, когда на рынке возникнет острый дефицит сырья", — сказал Леонтьев.