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    В "Роснефти" ожидают восстановления цен на нефть через год

    Вице-президент: Фундаментальные факторы начнут действовать, когда на рынке возникнет острый дефицит сырья

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут восстановиться во второй половине 2017 года, если на рынке возникнет дефицит сырья и начнут работать фундаментальные факторы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, заявил вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

    "2016 год может и не стать поворотным для рынка нефти, а может стать. Наш корпоративный прогноз: если фундаментальные факторы будут действовать, то мы ожидаем восстановления нефтяных цен во второй половине 2017 года. Фундаментальные факторы начнут действовать, когда на рынке возникнет острый дефицит сырья", — сказал Леонтьев.

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