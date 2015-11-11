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    В регионах открылись три новых офиса "Азеришыг"

    До конца года планируется открытие новых офисов еще в 18-ти районах

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Уджаре, Сиязани и Сабирабаде построены и переданы в пользование абонентов новые здания ОАО "Азеришыг" ("Azərişıq").

    Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

    По информации, в зданиях офисов для сотрудников электросети созданы все условия. В рабочих комнатах установлено все необходимое оборудование, компьютеры, проведен интернет. С учетом различных областей деятельности, здесь созданы аварийная служба, кабинеты для приема заявлений и жалоб, рассмотрения вопросов, связанных с продажей и пр.

    Кроме того, также созданы все условия для проведения работниками свободного времени, их отдыха.

    На территории создана зеленая полоса, посажены декоративные деревья.

    Как отметили в структуре, в настоящее время проводимые "Азеришыг" строительно-созидательные работы продолжаются ускоренными темпами. До конца года планируется сдача в эксплуатацию новых административных зданий, строящихся еще в 18-ти районах.

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