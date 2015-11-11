В регионах открылись три новых офиса "Азеришыг"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Уджаре, Сиязани и Сабирабаде построены и переданы в пользование абонентов новые здания ОАО "Азеришыг" ("Azərişıq").
Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.
По информации, в зданиях офисов для сотрудников электросети созданы все условия. В рабочих комнатах установлено все необходимое оборудование, компьютеры, проведен интернет. С учетом различных областей деятельности, здесь созданы аварийная служба, кабинеты для приема заявлений и жалоб, рассмотрения вопросов, связанных с продажей и пр.
Кроме того, также созданы все условия для проведения работниками свободного времени, их отдыха.
На территории создана зеленая полоса, посажены декоративные деревья.
Как отметили в структуре, в настоящее время проводимые "Азеришыг" строительно-созидательные работы продолжаются ускоренными темпами. До конца года планируется сдача в эксплуатацию новых административных зданий, строящихся еще в 18-ти районах.
Tural İbadlıАвтор новости
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