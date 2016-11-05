В рамках реконструкции этилен-полиэтиленового завода ПО Азерикимъя подписаны два контракта

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках реконструкции этилен-полиэтиленового завода ПО "Азерикимъя" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подписаны контракты между ПО и компанией Technip Italy S.p.A. и СП SOCAR-KBR.

Как сообщает Report, оба контракта подписаны председателем Наблюдательного совета "Азерикимъя" Мухтаром Бабаевым, генеральным исполнительным директором Technip Italy S.p.A. Марко Вилла и президентом KBR по Европе, Евразии и Африке Яном Эгилом Бранделандом.

Контракт EPC (инжиниринг, закупки и строительство) между "Азерикимъя" и Technip Italy предусматривает проектирование, строительство, запуск, испытание и подготовку к эксплуатации новых объектов, оборудования и инфраструктуры. ПО и SOCAR-KBR заключили PMC-контракт на управление проектом.

На церемонии по случаю подписания контрактов выступил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, который рассказал о работах по реконструкции и проектированию. Он отметил, что в рамках предпринимаемых мер будут построены новые установки и обновлены старые, что приведет к росту производственных мощностей "Азерикимъя", а строящиеся в Сумгайыте установки по производству полипропилена и полиэтилена будут обеспечены сырьем.

Он также добавил, что это покроет спрос Азербайджана на данный вид сырья, увеличит экспортный потенциал, повысит качество сырья и готовой продукции.