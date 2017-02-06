В прошлом месяце из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано более 2 млн тонн нефти

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 048 786 тонн азербайджанской нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 398 440 тонн этого объема. В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 февраля 2017 года из порта Джейхан экспортировано 321 883 385 тонн азербайджанской нефти.