В прошлом году в Азербайджане произведено 1,185 млн тонн автобензина

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2018 году объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 3 099,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3% больше, чем в 2017 году.

За отчетный период произведено 1 185,6 тыс. тонн автобензина, что на 2,4% ниже показателя 2017 года. На 1 января запасы готовой продукции составили 71,7 тыс. тонн автобензина.

За этот период произведено 106,5 тыс. тонн топочного мазута, что на 60% меньше аналогичного показателя за 2017 год.

За отчетный период в стране произведено 204,6 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 617 тыс. тонн керосина, 1 956,3 тыс. тонн дизтоплива, 154,7 тыс. тонн смазочных масел, 289,5 тыс. тонн нефтяного битума, 244 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 8,7%, керосина - 4,9%, дизтоплива - 3,2%, смазочных масел – в 4,4 раза, нефтяного битума – 22%.