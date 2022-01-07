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В прошлом году в Азербайджане газифицировано около 100 новых жилых массивов

В прошлом году в Азербайджане газифицировано около 100 новых жилых массивов В прошлом году в разных районах и городах Азербайджана была проведена газификация в общей сложности около 100 жилых массивов.
Энергетика
7 января 2022 г. 17:06
В прошлом году в Азербайджане газифицировано около 100 новых жилых массивов

В прошлом году в разных районах и городах Азербайджана была проведена газификация в общей сложности около 100 жилых массивов.

Об этом Report сообщил руководитель отдела новой газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Джафаров.

По его словам, программа газификации осуществляется поэтапно, в соответствии с финансовыми возможностями и в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской республики на 2019-2023 годы». Так, в 2021 году, как и в предыдущие годы, были продолжены мероприятия по газификации жилых территорий.

T.Джафаров отметил, что по инициативе производственного объединения «Азеригаз» более 200 частных жилых домов, принадлежащих семьям шехидов и ветеранам войны, были газифицированы за счет внутренних возможностей ПО «Азеригаз».

«На 1 января текущего года уровень газификации квартир и частных домов в республике достиг 96,3%»,- выделил T.Джафаров.

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