В прошлом году экспортировано 31,3 млн тонн нефти с АЧГ и конденсата с "Шахдениз"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджан экспортировал 32 844,3 тыс. тонн нефти в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности топливно-энергетического комплекса за 2017 год министерства энергетики.

Из общих объемов экспорта 31,3 млн тонн пришлось на долю консорциума (Азербайджанская международная операционная компания – АМОК) – блок "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), консорциум "Шахдениз" – конденсат с месторождения "Шахдениз"), 1,6 млн тонн - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

В прошлом году объем экспортируемой нефти был на 6,1% меньше, чем в 2016 году.

За этот период по трубопроводу Баку-Новороссийск транспортировано 1 498,1 тыс. тонн, Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) – 60 тыс. тонн предназначенной для экспорта нефти SOCAR. Объем транспортировки по трубопроводу Баку-Новороссийск увеличился на 15%, по BTC сократился на 57%.

В прошлом году по трубопроводу Баку-Супса экспортировано 3 791,2 тыс. тонн нефти с АЧГ. Этот объем уменьшился на 6,9% по сравнению с 2016 годом.

По BTC транспортировано 27 220,5 тыс. тонн нефти с АЧГ и конденсата с "Шахдениз", что на 6,4% меньше, чем в 2016 году.

В прошлом году 274,5 тыс. тонн (на 28,9% меньше) передано иранской NICO.

Следует отметить, что в 2017 году в стране добыто 38,7 млн тонн нефти, из которых 28,9 млн тонн приходится на долю АЧГ, 2,4 млн тонн – "Шахдениз" (конденсат) и 7,4 млн тонн – SOCAR.