В прошлом году АМОК передал государству 127 млн баррелей сырой нефти

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году акционеры проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (Азербайджанская международная операционная компания, АМОК) передали государству 127,4 млн баррелей сырой нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговой версии отчета по прозрачности в добывающих отраслях за 2016 год аудиторской компании Moore Stephens Azerbaijan.

Из них на долю BP пришлось 45,6 млн баррелей, Azerbaijan (ACG) Ltd. (SOCAR) - 14,8 млн баррелей, Chevron - 14,4 млн баррелей, Inpex - 13,9 млн баррелей, Statoil- 10,9 млн баррелей, ExxonMobil - 10,2 млн баррелей, TPAO - 8,6 млн баррелей, Itochu - 5,5 млн баррелей, ONGC Videsh Ltd- 3,5 млн баррелей.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP. Долевое участие партнеров в проекте было следующим: BP (35,8% - оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).

14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.