    Расходы населения Азербайджана в 2025 году на покупку топлива выросли почти на 8%

    Потребителям в Азербайджане в 2025 году в розничной торговой сети было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 856,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,8% больше по сравнению с показателем 2024 года.

    В прошлом году в расходах населения удельный вес затрат на покупку бензина и дизтоплива составил 5,7%.

    Напомним, что в 2025 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 67,6 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 36,9 млрд манатов, непродовольственных товаров на 30,7 млрд манатов. По сравнению с 2024 годом розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям на 1,2%, по непродовольственным товарам на 6,8%.

    Ötən il Azərbaycan əhalisinin xərclərinin 5,7 %-i yanacaqla bağlı olub

    Лента новостей