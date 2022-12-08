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В "пробке" у берегов Турции оказались танкеры с нефтью из Казахстана

В "пробке" у берегов Турции оказались танкеры с нефтью из Казахстана В "пробке" из кораблей у берегов Турции сейчас находятся до 10 танкеров с нефтью из Казахстана. К решению проблемы уже подключился посол Казахстана в Анкаре.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 10:42
В пробке у берегов Турции оказались танкеры с нефтью из Казахстана

В "пробке" из кораблей у берегов Турции сейчас находятся до 10 танкеров с нефтью из Казахстана. К решению проблемы уже подключился посол Казахстана в Анкаре.

Как передает Report, об этом заявил глава нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

По его словам, в среду в заторе стоял 21 корабль, из них 6 судов загружены нефтью "Тенгизшевройла", а общее количество танкеров, имеющих отношение к Казахстану, может составлять от 8-ми до 10-ти.

Он отметил, что скопление кораблей в проливах Босфор и Дарданеллы является нормальным явлением, никакой "неординарной" ситуации не возникло. Как пояснило Минэнерго республики, задержка при прохождении проливов сейчас не превышает 6 суток, в то время как год назад этот срок составлял 14 суток.

Ранее о "пробке" из танкеров у берегов Турции сообщила газета The Financial Times. Как уточнялось, затор мог произойти в связи с тем, что Анкара с декабря начала проверять наличие у судов соответствующей страховки.

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