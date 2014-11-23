В Поти открылся транспортный терминал газопровода «Шах-Дениз-2»

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В грузинском порту Поти открылся транспортный терминал газопровода «Шах-Дениз-2».

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как заявил Ираклий Гарибашвили во время выступления, терминал в рамках проекта «Шах-Дениз-2» будет обеспечивать транспортировку труб и другого оборудования, необходимых для расширения Южнокавказского трубопровода через Азербайджан и Грузию.

Премьер говорил и о значении проекта «Шах-Дениз -2». По его словам, это - один из самых сложных и комплексных энергетических проектов, который еще более укрепит геополитические позиции Грузии и Азербайджана.

Начало добычи газа в рамках проекта «Шах-Дениз- 2» запланировано на 2018 год. В 2018 году ожидается начало поставок газа в Турцию, а на европейский рынок газ поступит в 2019 году.