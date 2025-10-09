В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа
Энергетика
- 09 октября, 2025
- 09:50
В поселке Джорат города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.
Об этом местному бюро Report сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с переносом газовых счетчиков на новую линию сегодня с 11:00 до завершения работ будет приостановлена подача газа 700 абонентам в части поселка Джорат.
