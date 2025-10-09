Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 09:50
    В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа

    В поселке Джорат города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.

    Об этом местному бюро Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    В связи с переносом газовых счетчиков на новую линию сегодня с 11:00 до завершения работ будет приостановлена ​​подача газа 700 абонентам в части поселка Джорат.

    ПО "Азеригаз" Джорат подача газа
