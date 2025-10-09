Corat qəsəbəsində 700 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 09 oktyabr, 2025
- 09:31
Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
"Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən verilən məlumata görə, bu gün saat 11:00-dan etibarən işlər yekunlaşana qədər Corat qəsəbəsində "Dörd yol" və ətraf ərazilərdə 700 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Son xəbərlər
09:54
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ACTRAV arasında Bəyannamə imzalayıbBiznes
09:54
Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcəkFutbol
09:50
Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
09:48
Foto
Bakıda fintex forumu keçirilirMaliyyə
09:42
İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
09:41
"Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı veribBiznes
09:40
İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilirDigər
09:39
Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyibİnfrastruktur
09:36