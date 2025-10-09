İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Corat qəsəbəsində 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:31
    Corat qəsəbəsində 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində mövcud qaz sayğaclarının yeni xəttin üzərinə köçürülməsi ilə əlaqədar qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən verilən məlumata görə, bu gün saat 11:00-dan etibarən işlər yekunlaşana qədər Corat qəsəbəsində "Dörd yol" və ətraf ərazilərdə 700 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Sumqayıt Corat qəsəbəsi qaz fasilə
    В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газа

    Son xəbərlər

    09:54
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və ACTRAV arasında Bəyannamə imzalayıb

    Biznes
    09:54

    Harri Keyn İngiltərə millisinin bugünkü matçında iştirak etməyəcək

    Futbol
    09:50

    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    09:48
    Foto

    Bakıda fintex forumu keçirilir

    Maliyyə
    09:42

    İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    09:41

    "Azexport" Gürcüstanda satış üçün daha bir məhsula Sərbəst Satış Sertifikatı verib

    Biznes
    09:40

    İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçirilir

    Digər
    09:39

    Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

    İnfrastruktur
    09:36

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti